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16:57, 1 июля 2026Силовые структуры

Четверых мигрантов депортировали из России после инцидента в «Артеке»

Полиция депортировала из Крыма четверых рабочих из-за оскорблений военных
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Четверых мигрантов депортировали из России после инцидента в «Артеке». Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Установлено, что в поселке Гурзуф во время работы на строительном объекте детского центра произошел конфликт, в ходе которого иностранцы оскорбительно высказывались в адрес российских военных. Очевидцы сообщили об этом в полицию.

Рабочих вскоре задержали и составили в отношении каждого из них административный протокол. Суд оштрафовал их на 35 тысяч рублей. Также им аннулировали документы и запретили въезд в Россию на ближайшие десять лет.

Ранее сообщалось, что житель Омска напал с ножом на водителя маршрутки.

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