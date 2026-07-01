Четверых мигрантов депортировали из России после инцидента в «Артеке»

Полиция депортировала из Крыма четверых рабочих из-за оскорблений военных

Четверых мигрантов депортировали из России после инцидента в «Артеке». Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Установлено, что в поселке Гурзуф во время работы на строительном объекте детского центра произошел конфликт, в ходе которого иностранцы оскорбительно высказывались в адрес российских военных. Очевидцы сообщили об этом в полицию.

Рабочих вскоре задержали и составили в отношении каждого из них административный протокол. Суд оштрафовал их на 35 тысяч рублей. Также им аннулировали документы и запретили въезд в Россию на ближайшие десять лет.

Ранее сообщалось, что житель Омска напал с ножом на водителя маршрутки.