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15:35, 1 июля 2026Силовые структуры

Водителя маршрутки в российском регионе лишили глаза ножом из-за «рабочих моментов»

МВД: Житель Омска напал с ножом на водителя маршрутки, он лишился глаза
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: daniiD / Shutterstock / Fotodom

В Омске горожанин напал с ножом на 46-летнего водителя маршрутки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Днем 18 июня водитель ехал по маршруту и разговаривал по телефону. Пассажиры сделали ему замечание. На это мужчина в грубой форме ответил, что решает «рабочие моменты», и пригласил недовольных на выход. Один из пассажиров вступил с ним в перепалку, после чего достал нож и ударил им водителя в область головы. Потом он вышел на остановке и скрылся.

Водителю потребовалась медпомощь, он лишился глаза. Напавшего вскоре задержали у него дома. Это оказался ранее судимый за причинение телесных повреждений омич. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что дворника посадили на 20 лет за расправу над изнасилованной юной россиянкой.

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