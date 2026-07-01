Водителя маршрутки в российском регионе лишили глаза ножом из-за «рабочих моментов»

МВД: Житель Омска напал с ножом на водителя маршрутки, он лишился глаза

В Омске горожанин напал с ножом на 46-летнего водителя маршрутки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Днем 18 июня водитель ехал по маршруту и разговаривал по телефону. Пассажиры сделали ему замечание. На это мужчина в грубой форме ответил, что решает «рабочие моменты», и пригласил недовольных на выход. Один из пассажиров вступил с ним в перепалку, после чего достал нож и ударил им водителя в область головы. Потом он вышел на остановке и скрылся.

Водителю потребовалась медпомощь, он лишился глаза. Напавшего вскоре задержали у него дома. Это оказался ранее судимый за причинение телесных повреждений омич. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого взяли под стражу.

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