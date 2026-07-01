Один из авторитетнейших российских воров в законе получил приговор

Мособлсуд приговорил к 9 годам колонии вора в законе Браженского (Рамс) за героин и статус

Московский областной суд вынес приговор вору в законе Сергею Браженскому за преступный статус и героин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Криминальный авторитет ранее носил фамилию Левашов и известен в преступном мире как Рамс. Он является одним из авторитетнейших славянских воров в законе.

Браженский признан виновным по статьям 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») и 228 («Незаконное приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере») УК РФ. Ему назначено наказание в виде девяти лет и трех месяцев в колонии строгого режима.

Суд установил, что с 22 июня 1993 года он является вором в законе. В 2021 году он приобрел у неустановленного лица четыре свертка с героином общей массой 7,01 грамма, которые незаконно хранил при себе до момента задержания сотрудниками правоохранительных органов.

Рамс был коронован влиятельными грузинскими ворами в законе Джемалом Микеладзе (Арсен) и Робертом Каландадзе (Роберт). Его называли приближенным главаря Раменской преступной группировки Олега Шишканова, известного как Шишкан.

Весной 2021 года Рамса арестовали сотрудники уголовного розыска в Московской области. Он тогда заявлял о незаконности своего задержания.