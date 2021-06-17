На задержанного с наркотиками вора в законе Рамса завели новое уголовное дело

Криминальный авторитет Сергей Левашов, известный в преступном мире как вор в законе Рамс, стал фигурантом нового уголовного дела. Об этом в четверг, 17 июня, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в отношении 55-летнего россиянина возбуждено уголовное дело по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Авторитета называли приближенным главаря Раменской преступной группировки Олега Шишканова, известного как Шишкан.

Сергей Левашов — один из самых авторитетных славянских воров в законе столичного региона вместе с Петриком и Шишканом. Рамс был коронован в 1993 году влиятельными грузинскими ворами в законе Джемалом Микеладзе (Арсен) и Робертом Каландадзе (Роберт).

4 марта сообщалось, что Левашов был задержан в Московской области сотрудниками уголовного розыска. Оперативники заподозрили его в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере: при личном досмотре у криминального авторитета изъяли пакетик с четырьмя свертками героина весом около семи граммов. Позже он заявил, что считает свое задержание незаконным.