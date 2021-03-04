Одного из самых авторитетных воров в законе Москвы Рамса задержали с героином

В Московской области сотрудниками уголовного розыска задержан 55-летний вор в законе Сергей Левашов, известный в криминальных кругах, как Рамс. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

Оперативники заподозрили Левашова в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере: при личном досмотре у криминального авторитета изъяли пакетик с четырьмя свертками героина весом около семи граммов. Если вина задержанного будет доказана, ему грозит до двадцати лет лишения свободы.

Как отмечает ИА, уроженец Тюменской области Левашов является одним из самых авторитетных славянских воров в законе столичного региона вместе с Петриком и Шишканом. Он был коронован в 1993 году влиятельными грузинскими ворами в законе

Джемалом Микеладзе (Арсен) и Робертом Каландадзе (Роберт).

Свою последнюю судимость за оружие и грабеж Левашов получил еще во времена СССР и с тех пор ни разу не привлекался к уголовной ответственности. По данным ИА, с начала 2021 года он стал вторым вором в законе, задержанным подмосковными оперативниками по статье, не связанной с занятием высшего положения в преступной иерархии (210.1 УК РФ).

Первым стал грузинский вор в законе Давид Панчвидзе (Георгий Кипиани), которого в январе задержали в Химках с героином. Он проходит по делу о хранении наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ) и арестован на два месяца по решению Химкинского суда. Кипиани грозит от трех до десяти лет лишения свободы.