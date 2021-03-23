Один из авторитетных воров в законе Москвы назвал свое задержание незаконным

Один из авторитетных воров в законе 55-летний Сергей Левашов, известный в криминальных кругах как Рамс, считает свое задержание в начале марта незаконным. Об этом во вторник, 23 марта, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По словам задержанного, правоохранители знали о том, что авторитет не является фигурантом уголовных дел. Он также утверждает, что они сфальсифицировали материалы дела в личных интересах.

4 марта Рамса задержали в Московской области сотрудники уголовного розыска. Оперативники заподозрили его в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере: при личном досмотре у криминального авторитета изъяли пакетик с четырьмя свертками героина весом около семи граммов. Если вина задержанного будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Уроженец Тюменской области Левашов является одним из самых авторитетных славянских воров в законе столичного региона вместе с Петриком и Шишканом. Он был коронован в 1993 году влиятельными грузинскими ворами в законе Джемалом Микеладзе (Арсен) и Робертом Каландадзе (Роберт).

Свою последнюю судимость за оружие и грабеж Левашов получил еще во времена СССР и с тех пор ни разу не привлекался к уголовной ответственности. По данным ИА, с начала 2021 года он стал вторым вором в законе, задержанным подмосковными оперативниками по статье, не связанной с занятием высшего положения в преступной иерархии (210.1 УК РФ).

Первым стал грузинский вор в законе Давид Панчвидзе (Георгий Кипиани), которого в январе задержали в Химках с героином. Он проходит по делу о хранении наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ) и арестован на два месяца по решению Химкинского суда. Кипиани грозит от трех до десяти лет лишения свободы.