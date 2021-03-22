Единственный вор в законе Татарстана столкнется с трудностями на воле

Казанский вор в законе Роман Сычев, более известный в криминальном мире как Рома Сыч, на следующей неделе выйдет из колонии на свободу. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

Заключенный сидел чуть больше полутора лет в колонии в Казани, куда его этапировали из Подмосковья. Прибытие Сыча в столицу Татарстана связано со множеством слухов: считается, будто его особое задание от воровского сообщества — получить контроль над всеми колониями республики и решать все криминальные вопросы.

Однако, по данным агентства, вместо этого Сычева ожидают неприятности на территории региона — в январе глава местного МВД Артем Хохорин объявил «войну» ОПГ.

Как сообщает издание «БИЗНЕС Online», после выхода на волю Сычу также предстоит пройти проверку его статуса «вора в законе». После ареста и приговора лидеру российского уголовного мира Захарию Калашову в России все воры в законе стали отказываться от своих титулов, чтобы избежать ответственности по новой статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ. Введение статьи инициировал Владимир Путин.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет и штраф до 5 миллионов рублей. В случае отречения Сычев рискует потерять репутацию и авторитет в криминальных кругах.