Россияне стали консервативны при выборе одного критерия машины

За 30 лет российский автомобильный парк почти полностью утратил цветовое разнообразие. Об этом пишет «Газета.Ru».
Аналитики обратили внимание на тот факт, что среди машин 1995 года выпуска, которые до сих пор находятся в эксплуатации, три самых распространенных оттенка — белый, синий и красный — суммарно занимают 42 процента. У автомобилей 2025 года совокупная доля серого (33), белого (28) и черного (23) цвета достигает 84 процентов.
Серый держится в тройке лидеров дольше остальных: он доминировал в 2000-х, в 2010-х уступил первую позицию, а в 2024 году снова вышел вперед. Синий цвет, который в 1995 году выбирали для 16–19 процентов выпускаемых автомобилей, теперь увидишь редко (4,8 процента). Самый яркий модельный ряд у Daewoo — 53 процента цветных кузовов, минимальная доля не монохромных машин у SsangYong — 15 процентов.
Интересно, что самыми дорогими оказались черные автомобили — их средняя цена превышает три миллиона рублей. Желтый цвет признан самым бюджетным: средняя стоимость 1,9 миллиона рублей, при этом более 40 процентов желтых авто стоят дешевле одного миллиона.
В премиум-сегменте ситуация иная: желтый Porsche в среднем вдвое дороже черного. Женщины чаще отдают предпочтение красным и оранжевым машинам, желтый одинаково популярен у представителей обоих полов. Самыми безопасными показали себя именно желтые автомобили — 9,3 процента аварий, наименее — черные (11,4).
С 1 июля в России перестал действовать механизм, допускавший одновременное применение двойного наказания для автомобилистов за одно правонарушение. Депутат Никита Чаплин сообщил об отмене двойного наказания для водителей.