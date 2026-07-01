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15:42, 1 июля 2026Авто

С 1 июля в России вступил в силу новый закон для автомобилистов

Депутат Чаплин сообщил об отмене двойного наказания для российских водителей
Марина Аверкина
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

С 1 июля 2026 года в России перестал действовать механизм, допускавший одновременное применение двойного наказания для автомобилистов за одно правонарушение. О новом законе NEWS.ru сообщил член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Парламентарий отметил, что двойное наказание порождало «правовую неопределенность» и оказывало чрезмерное давление на россиян. За одно и то же правонарушение автомобилист мог одновременно получить штраф и лишиться водительского удостоверения. Теперь же подобные прецеденты исключены. По словам Чаплина, изменение законодательства выстраивает более справедливую систему наказаний и отвечает принципу правовой определенности.

Ранее депутаты Госдумы выступили с инициативой ввести месячные абонементы на платные парковки во всех российских городах, где есть подобные стоянки общего пользования. Соответствующее обращение к министру транспорта Андрею Никитину отправил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков. Предполагается, что документ будет оформляться в цифровом формате на конкретное транспортное средство и действовать в пределах города, а также отдельной парковочной зоны.

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