Немецких политиков предупредили о подготовке покушений

Левые экстремисты рассказали о планах нападения на членов партии АдГ

Полиция и службы безопасности Германии выразили обеспокоенность вероятными покушениями на членов партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) во время партийного съезда, который состоится в эти выходные в Эрфурте. Об этом сообщает Bild.

«Крайне левые хотят сорвать федеральный партийный съезд партии с помощью насилия. Полиция и государственная охрана опасаются нападений на политиков АдГ и сотрудников служб экстренной помощи с крыш домов», — отмечается в публикации.

Предстоящий съезд АдГ экстремисты называют «днем Х» и готовятся к «крупнейшей мобилизации в истории антифашистского движения». По этой причине в столице Тюрингии планируют усилить меры безопасности. Содействие немецким левоэкстремистам могут оказать радикальные группы из Италии, Франции и Швейцарии.

По данным газеты Berliner Morgenpost, профсоюз полиции ФРГ опасается нехватки сотрудников для обеспечения безопасности во время съезда. Председатель организации Йохен Копельке рассказал, что нехватка оперативных резервов уже выявлялась во время проведения крупных мероприятий.

Ранее двое неизвестных на севере Германии напали на депутата АдГ Михаэля Майстера. Полиция проинформировала, что, согласно показаниям пострадавшего, напавшие на него мужчины также оскорбляли его, назвав «нацистом из АдГ».

