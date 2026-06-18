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21:29, 18 июня 2026Мир

В Германии двое неизвестных избили депутата АдГ

Bild: В Германии двое неизвестных напали на депутата АдГ Майстера
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Двое неизвестных на севере Германии напали на депутата земельного парламента от немецкой правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Михаэля Майстера. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на полицию города Росток.

«В ночь на четверг двое неизвестных мужчин подошли к депутату земельного парламента 51-летнему Михаэлю Майстеру и применили к нему физическую силу», — сказано в материале.

В результате нападения Майстер получил травму руки. Полиция проинформировала, что, согласно показаниям пострадавшего, напавшие на него мужчины также оскорбляли его, назвав «нацистом из АдГ».

После нападения Майстер сам обратился в полицию. Депутата доставили в больницу, но вскоре выписали на амбулаторное лечение. По его словам, сейчас он чувствует себя нормально. Само нападение «произошло очень быстро, длилось считаные секунды».

По словам Майстера, у одного из нападавших был острый предмет, которым ему нанесли порез. При этом депутат отметил, что рюкзак уберег его от более серьезных травм.

В начале января немецкая полиция задержала троих людей, которые пробрались в ангар, где находился частный самолет канцлера Германии Фридриха Мерца. Они напали на борт, пытаясь вывести его из строя. Среди задержанных — две женщины в возрасте 23 и 28 лет, а также 56-летний мужчина. Все они имеют немецкое гражданство и могут быть связаны с активистами климатического движения.

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