00:55, 23 января 2026

Три человека напали на частный самолет Мерца

Bild: Задержаны 3 человека при попытке вывести из строя частный самолет Мерца
Александра Синицына
Александра Синицына

Фото: Yves Herman / Reuters

Немецкая полиция задержала троих людей, которые пробрались в ангар, где находился частный самолет канцлера Германии Фридриха Мерца. Они напали на борт, пытаясь вывести его из строя, рассказала газета Bild.

Среди задержанных — две женщины в возрасте 23 и 28 лет соответственно, и 56-летний мужчина. Все они имеют немецкое гражданство и, по предварительным данным, могут быть связаны с активистами климатического движения.

Согласно информации издания, злоумышленники хотели покрасить самолет канцлера ФРГ в розовый цвет. Нарушителей отпустили за неимением оснований для дальнейшего задержания, однако будут проведены следственные действия по факту их проникновения на частную территорию, а также порчи имущества.

Ранее стало известно, что активисты с клоунскими носами прервали выступление экс-министра финансов Германии и главы Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера в Баварии. Протестующие подняли баннеры с надписью «король клоунов».

