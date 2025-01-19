Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:25, 19 января 2025Мир

Экс-министра финансов ФРГ назвали «королем клоунов»

NTV: Активисты с клоунскими носами прервали выступление экс-главы минфина ФРГ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel LÃ / dpa / Global Look Press

Активисты с клоунскими носами прервали выступление экс-министра финансов Германии и главы Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера в Баварии. Об этом сообщает телеканал NTV.

Отмечается, что протестующие подняли баннеры с надписью «король клоунов». Однако чиновник отреагировал на акцию спокойно: он попросил участников поднять баннеры выше, и подчеркнул, что отнесется к их просьбам серьезно, если они смогут продержать плакаты до конца его выступления.

Ранее сообщалось, что выступление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Европарламенте попытался сорвать левый активист, член молодежного крыла венгерской партии «Демократическая коалиция» Мартон Гекички.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский дрон ликвидировал командира батальона ВСУ

      Вучич заявил о попытках Запада устроить в Сербии цветную революцию

      Полицейские сбили насмерть двух детей в Азербайджане

      Экс-министра финансов ФРГ назвали «королем клоунов»

      В Тбилиси началась новая антиправительственная акция протеста

      Эрдоган пригрозил «сносом голов» террористическим группировкам в Сирии

      Тихонов высказался о возможности политической карьеры Йоханнеса Бе

      Сторонники президента Южной Кореи устроили погром в суде

      Ушел из жизни лидер чеховской ОПГ

      Мэру Одессы пригрозили убийством из-за торта с книгами русских писателей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше