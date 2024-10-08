Выступление Орбана в Европарламенте попытались сорвать

MN: левый активист попытался сорвать выступление Орбана в Европарламенте

Выступление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Европарламенте попытался сорвать левый активист, член молодежного крыла венгерской партии «Демократическая коалиция» Мартон Гекички. Об этом пишет газета Magyar Nemzet (MN).

«За сколько вы предали страну, господин премьер-министр?» — успел выкрикнуть вбежавший в конференц-зал мужчина перед тем, как несколько секунд спустя его скрутила охрана.

Орбан в этот момент сделал паузу, а после того, как ворвавшегося Гекички вывели из зала, продолжил свое полуторачасовое выступление. MN уточняет, что это не первая подобная акция активиста.

В июле активисты ворвались на заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке и попытались сорвать выступление главы МИД России Сергея Лаврова.

