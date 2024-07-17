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18:27, 17 июля 2024Мир

Активисты попытались сорвать выступление Лаврова в ООН

Три активиста ворвались в ООН и попытались сорвать выступление Лаврова

Активисты ворвались на заседание Совета Безопасности ООН и попытались сорвать выступление главы МИД России Сергея Лаврова. Соответствующие кадры публикует ТАСС.

«Три активиста попытались прервать выступление Сергея Лаврова на заседании СБ ООН по Ближнему Востоку», — говорится в публикации агентства.

«Я не понимаю, вы почетче, почетче скажите, почетче», — отреагировал на происходящее Лавров.

Ранее активисты сорвали выступление британского политика и идеолога Brexit Найджела Фараджа, вывесив за его спиной дистанционно управляемый баннер с изображением президента России Владимира Путина.

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      Глеб Бажуткин
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