Активисты попытались сорвать выступление Лаврова в ООН

Три активиста ворвались в ООН и попытались сорвать выступление Лаврова

Активисты ворвались на заседание Совета Безопасности ООН и попытались сорвать выступление главы МИД России Сергея Лаврова. Соответствующие кадры публикует ТАСС.

«Три активиста попытались прервать выступление Сергея Лаврова на заседании СБ ООН по Ближнему Востоку», — говорится в публикации агентства.

«Я не понимаю, вы почетче, почетче скажите, почетче», — отреагировал на происходящее Лавров.

Ранее активисты сорвали выступление британского политика и идеолога Brexit Найджела Фараджа, вывесив за его спиной дистанционно управляемый баннер с изображением президента России Владимира Путина.