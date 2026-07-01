Захарова: Отказ Германии от нефти и газа РФ обернулся ущербом для ФРГ

Добровольный отказ Германии от российских нефти и газа привел к серьезному ущербу для экономики самой ФРГ, а попытки нанести стратегический ущерб России не достигли поставленных целей. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«То, что происходит в Германии, не иначе, как психическим расстройством, назвать нельзя», — сказала дипломат.

Отдельно Захарова поставила вопрос о том, насколько нынешняя экономическая и энергетическая политика устраивает самих жителей Германии. По ее мнению, в ФРГ отсутствует возможность для полноценной общественной дискуссии на эту тему, поскольку подобные вопросы фактически блокируются для журналистов, политиков, представителей бизнеса и общественности.

Ранее сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что ФРГ должна прекратить бойкот российских нефти и газа. «Нам нужно ее вернуть. Потеря этой энергии отбросила нас на годы назад. Сотни тысяч рабочих мест были потеряны. Это поставило нас в зависимость от США, которые продают нам энергию по гораздо более высоким ценам», — сказала политик.