Вайдель: ФРГ должна вернуться к закупкам российской нефти для поддержки экономики

Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что ФРГ должна прекратить бойкот российских нефти и газа для поддержания своей слабеющей экономики. Об этом сообщает агентство Рейтер.

Вайдель подчеркнула, что дешевая энергия из России была секретом успеха «Сделано в Германии».

«Нам нужно ее вернуть. Потеря этой энергии отбросила нас на годы назад. Сотни тысяч рабочих мест были потеряны. Это поставило нас в зависимость от США, которые продают нам энергию по гораздо более высоким ценам», - отмечает политик.

Ранее Bild сообщал, что перспективы роста немецкой экономики, оптимизм по поводу которых стал просматриваться в начале года, вновь оказались смутными на фоне ситуации с ценами на нефть и прочее сырье, подскочившими из-за иранского конфликта.