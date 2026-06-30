Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:12, 30 июня 2026Экономика

Лидер АдГ призвала Германию прекратить бойкот российских нефти и газа

Вайдель: ФРГ должна вернуться к закупкам российской нефти для поддержки экономики
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что ФРГ должна прекратить бойкот российских нефти и газа для поддержания своей слабеющей экономики. Об этом сообщает агентство Рейтер.

Вайдель подчеркнула, что дешевая энергия из России была секретом успеха «Сделано в Германии».

«Нам нужно ее вернуть. Потеря этой энергии отбросила нас на годы назад. Сотни тысяч рабочих мест были потеряны. Это поставило нас в зависимость от США, которые продают нам энергию по гораздо более высоким ценам», - отмечает политик.

Ранее Bild сообщал, что перспективы роста немецкой экономики, оптимизм по поводу которых стал просматриваться в начале года, вновь оказались смутными на фоне ситуации с ценами на нефть и прочее сырье, подскочившими из-за иранского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком ВСУ рассказал о позоре украинской армии

    Сильные дожди обрушатся на российский регион

    Путин показал своим заявлением готовность России ответить Западу

    Леброн Джеймс решил сменить команду

    Дачников предупредили о последствиях долгов по взносам в СНТ

    Обнаружен неожиданный фактор риска деменции в среднем возрасте

    Сестра Жанны Фриске в бикини похвасталась похудением на 11 килограммов с помощью уколов

    Европейский журналист высказался о Путине словами «вернул России гордость»

    СБУ заподозрили в покушении на украинского олигарха в Монако

    Туристка разбила голову на водопаде и попала в реанимацию в популярной стране Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok