Киркоров высказался о романе с Бузовой

Певец Филипп Киркоров прокомментировал слухи о романе с Ольгой Бузовой, всплывшие после того как артистка опубликовала в соцсетях видео их совместного ужина. Беседа с Киркоровым появилась в эфире передачи «Ты не поверишь», опубликованном на YouTube-канале НТВ.

Отвечая на вопрос журналистов, «хочет ли Бузова его захомутать», Киркоров заметил: «Меня, захомутать? Вы думаете, это возможно? Вы думаете, после всего, что я пережил в своей жизни, это возможно?»

18 марта отец Киркорова объяснил, почему его сын после развода с певицей Аллой Пугачевой не женился снова. Он заявил, что его сын всегда был однолюбом.

Киркоров и Пугачева поженились в 1994 году, а через 11 лет развелись. Этот брак остается единственным в жизни артиста.