Киркоров раскрыл детали своих похорон

Певец Филипп Киркоров в эфире передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ раскрыл детали своих похорон. Его слова приводит URA.RU.

Артист заявил, что хочет, чтобы его похоронили в гробу со стразами. «Стразики, они, наверное, со мной в гроб пойдут. У меня будет гроб из страз», — сказал Киркоров.

Оплатить такой гроб согласился друг и коллега Киркорова — Николай Басков. «Мне сказал, чтобы я оплатил. Конечно, готов оплатить Филиппу с удовольствием», — заявил певец. Позднее он отметил, что это лишь шутки.

Ранее Киркоров показал в соцсетях фотографию с полностью поседевшей головой и удивил своих фанатов. 53-летнего исполнителя запечатлели крупным планом в черном худи, расшитом кристаллами. На снимке видно, что он отрастил седые волосы, одна из передних прядей осталась темной. «New me! ("Новый я") Седина в бороду, бес в... Ваши варианты?» — обратился Киркоров к подписчикам в описании поста. Поклонники оценили внешний вид музыканта в комментариях под публикацией, заявив, что он нисколько не постарел.