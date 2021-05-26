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Щедрый посетитель ресторана оставил официантке 58 тысяч рублей чаевых

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Фото: Unsplash

В американском штате Флорида щедрый посетитель оставил обслуживавшей его официантке огромные чаевые. Об этом сообщает FOX 13.

История произошла в одном из ресторанов Southern Pig and Cattle Company. Пообедав, мужчина оставил девушке на чай 800 долларов (58,7 тысячи рублей).

Мишель Трабилси (Michelle Trabilcy) рассказала журналистам, что разделила полученную сумму с коллегой, и они обе чуть не расплакались. «Как хорошо, что есть люди, которым не все равно. Это был очень тяжелый год, нам всем пришлось нелегко. Его поступок, конечно же, поднял всем настроение», — сказала Трабилси.

Кроме того, прежде чем уйти, неизвестный благодетель оплатил счет семье, обедавшей за соседним столиком.

Ранее сообщалось, что во Флориде официантка мясного ресторана за смену получила крупные чаевые сразу от двух посетителей. При оплате заказа один клиент оставил ей 1,3 тысячи долларов (96 тысяч рублей), а позже в ту же смену завсегдатай ресторана подарил официантке 1,5 тысячи долларов (111 тысяч рублей).


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