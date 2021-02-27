Посетитель ресторана оставил официантам полмиллиона рублей и назвался бандитом

Посетитель ресторана в американском городе Денвер, штат Колорадо, оставил 200 долларов (15 тысяч рублей) каждому официанту и назвал себя бандитом COVID. Об этом сообщается на сайте CBS Denver.

20 февраля мужчина, пожелавший сохранить анонимность, посетил мясной ресторан Guard and Grace. При оплате заказа он подарил ресторану 6,8 тысячи долларов (полмиллиона рублей), отметив, что каждому сотруднику полагается бонус в 200 долларов.

Владелец заведения Трой Гуард (Troy Guard) выложил снимок чека на своей странице в Facebook и спросил, кто этот щедрый гость. «Кем бы вы ни были… огромное спасибо за ваш добрый поступок и искреннюю заботу, которую вы только что подарили нашему персоналу», — добавил он.

Гуард подчеркнул, что некоторые сотрудники расплакались, узнав про чаевые, другие — стали прыгать, радоваться и танцевать. «Не знаю, кто вы такой, Мистер Бандит COVID, но от всего сердца и от персонала ресторана… СПАСИБО», — написал владелец Guard and Grace.

Ранее сообщалось, что влюбленные посетили ресторан итальянской кухни Club Lucky, расположенный в американском городе Чикаго, штат Иллинойс, и оставили персоналу щедрые чаевые. Официант и бармен Эдди Круз закрывал счет двух посетителей заведения и обнаружил, что супруги оставили для персонала 2 тысячи долларов (149,2 тысячи рублей по текущему курсу).