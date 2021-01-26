Посетитель кафе оставил 104 тысячи рублей в качестве чаевых

Посетитель кафе в американском городе Эстес Парк, штат Колорадо, оставил 1400 долларов (104,5 тысячи рублей) чаевых и попросил разделить их на всех сотрудников. Об этом сообщает издание Unilad.

В среду, 20 января, посетитель заведения Notchtop Bakery & Café, известный как Дэвид (David), сделал заказ на 20 долларов (1,4 тысячи рублей) и оставил 1400 долларов (104,5 тысячи рублей) в качестве чаевых.

Он приложил к чеку записку, в которой говорилось: «Коронавирус — отстой! 200 долларов (14,9 тысячи рублей) каждому сотруднику!»

Сотрудники ресторана написали в Facebook пост, в котором поблагодарили мужчину. «Спасибо, Дэвид, за щедрый подарок нашим сотрудникам», — говорится в нем.

Хозяйка кафе Наиля Хаметвалиева (Nailya Khametvalieva) сказала, что после такого жеста доброты в тяжелые времена пандемии коронавируса у сотрудников ее заведения были слезы на глазах.

«В слезах были и официанты, и повара. Никто никогда не думает о поварах. Они были удивлены и шокированы. Мы все были шокированы. Мы не знаем, как благодарить его», — подчеркнула она.

Хаметвалиева рассказала, что Дэвид живет поблизости, но в ее кафе был всего второй раз. Владелица кафе отметила, что ей не пришлось закрывать заведение во время пандемии, но вести бизнес было очень тяжело.

Ранее сообщалось, что в американском городе Раскин, штат Флорида, посетитель пиццерии South Shore Pizza оставил 2020 долларов (150,9 тысячи рублей) в качестве чаевых. Он попросил, чтобы деньги разделили между всеми официантами.