Посетитель пиццерии оставил 151 тысячу рублей чаевых и обогатил всех официантов

В американском городе Раскин, штат Флорида, посетитель пиццерии South Shore Pizza оставил 2020 долларов (151 тысячу рублей) в качестве чаевых официанту. Об этом представители ресторана сообщили в официальной группе в Facebook.

«Все нашли сотрудники хотят поблагодарить щедрого гостя, который оставил 2020 долларов к заказу из большой пиццы и восьми куриных крыльев, — написал владелец заведения. — Посетитель попросил, чтобы деньги разделили между всеми официантами; так мы и поступили. Ты сделал наш день! Спасибо!»

Автор публикации уточнил, что посетитель принял участие в челлендже «Чаевые 2020», о котором владелец пиццерии узнал недавно. Пользователи сети похвалили клиента South Shore Pizza за добрый поступок. «Ох, это довело меня до слез», «Хорошие вещи случаются с хорошими людьми!», «Чудесная история!!! Какие замечательные люди живут среди нас», — отметили комментаторы.

Ранее сообщалось, что в американском штате Огайо мужчина пришел в ресторан Souk Mediterranean Kitchen & Bar, ничего не заказал, но оставил крупные чаевые. Клиент, известный по имени Билли, попросил выставить ему счет в один пенни (меньше рубля), а при оплате он оставил 5,6 тысячи долларов (более 400 тысяч рублей) чаевых.