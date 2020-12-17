Мужчина пришел в ресторан, ничего не заказал и оставил 410 тысяч рублей чаевых

В американском штате Огайо мужчина пришел в ресторан Souk Mediterranean Kitchen & Bar, ничего не заказал, но оставил крупные чаевые. Об этом представители заведения сообщили в официальной группе в Facebook.

Владелец ресторана Мусса Саллу (Moussa Salloukh) выложил фотографию чека с чаевыми в воскресенье, 13 декабря. По его словам, на выходных их заведение посетил клиент, известный по имени Билли, и попросил, чтобы ему выставили счет в один пенни (меньше рубля). При оплате щедрый посетитель оставил 5,6 тысячи долларов (410 тысяч рублей) чаевых.

«Какой добрый жест в отношении моих сотрудников, — отметил Саллу. — Это не просто декабрь. Обычно это месяц, когда персонал работает сверхурочно и получает щедрые чаевые. Декабрь — это месяц, когда они могут заработать деньги, чтобы купить подарки семье, сделать сбережения, расквитаться с долгами или отремонтировать то, что давно планировали».

Саллу подчеркнул, что в этом году работникам ресторанов стало сложнее заработать на свои нужды ввиду ограничений из-за пандемии COVID-19. «Именно поэтому мы так ценим этот акт доброты», — заключил владелец, добавив, что каждый из 28 работников ресторана получил 200 долларов (14,7 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что в американском округе Делавэр, штат Пенсильвания, щедрый посетитель ресторана обогатил молодую официантку на 5 тысяч долларов (367 тысяч рублей). Представители ресторана поблагодарили щедрого клиента в официальной группе в Facebook.