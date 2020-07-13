Щедрый клиент обогатил семь официантов любимого ресторана и довел их до слез

Завсегдатай ресторана в американском штате Нью-Джерси обогатил официантов и довел их до слез. Об этом сообщает Asbury Park Press.

Клиент заплатил за завтрак 43 доллара (3 тысячи рублей) и заодно оставил официантам своего любимого заведения The Starving Artist щедрые чаевые — тысячу долларов (71 тысяча рублей). Кроме того, посетитель написал записку: «Большое спасибо, что смогли пережить непростое время; моя семья каждый год ждет наступления лета, чтобы наслаждаться вашими завтраками. Мы благодарны за ваши вкусные блюда и неотразимые улыбки. Не забывайте, что мы очень вас ценим».

Владелец ресторана Арнольд Тейшейра (Arnold Teixeira) рассказал, что поступок клиента растрогал его работников. «Когда он ушел, мы все вместе читали записку и плакали», — признался он. Тейшейра отметил, что чаевые распределили между семью сотрудниками ресторана, работавшими в ту смену.

В начале мая сообщалось, что в американском городе Остин, штат Техас, анонимный посетитель оставил щедрые чаевые в ресторане, открывшемся после отмены режима самоизоляции. Владелец заведения Дэвид Эрнандес (David Hernandez) подчеркнул, что, помимо крупных чаевых, клиент попросил взять с него двойную плату за заказ.

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