Клиентка оставила в ресторане щедрые чаевые и обогатила четырех официантов

В американском городе Хьюстон, штат Техас, завсегдатай итальянского ресторана Cavatore оставила щедрые чаевые и обогатила четырех официантов. Об этом сообщает FOX 11 Los Angeles.
В пятницу, 10 апреля, посетительница Cavatore, пожелавшая сохранить анонимность, заказала еду навынос на 19,49 доллара (примерно 1,4 тысячи рублей). При оплате она оставила в качестве чаевых тысячу долларов (73,4 тысячи рублей), чтобы поддержать заведение в период пандемии COVID-19. На чеке она написала «Держитесь».
«Когда об этом узнал персонал, по ресторану прошла волна радостных возгласов. Она сделала то, в чем мы так нуждались», — признался владелец ресторана Федерико Каваторе (Federico Cavatore).
Чаевые разделили между четырьмя официантами, работающими в ту смену. По словам Каваторе, добрый поступок клиентки поднял работникам настроение. «Вы бы видели, как все воспрянули духом и развеселились. Прямо как во времена до эпидемии коронавируса», — рассказал владелец.
Каваторе подчеркнул, что хорошо знаком с щедрой посетительницей. Чтобы поблагодарить ее, он созвонился с ней по телефону.
Ранее посетитель ресторана в Хьюстоне оставил 9,4 тысячи долларов (690,5 тысячи рублей) в качестве чаевых, чтобы заведение смогло платить сотрудникам во время перерыва в работе из-за вспышки коронавируса. Представители заведения отметили, что работники поделят огромные чаевые поровну.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения