Клиентка оставила в ресторане щедрые чаевые и обогатила четырех официантов

В американском городе Хьюстон, штат Техас, завсегдатай итальянского ресторана Cavatore оставила щедрые чаевые и обогатила четырех официантов. Об этом сообщает FOX 11 Los Angeles.

В пятницу, 10 апреля, посетительница Cavatore, пожелавшая сохранить анонимность, заказала еду навынос на 19,49 доллара (примерно 1,4 тысячи рублей). При оплате она оставила в качестве чаевых тысячу долларов (73,4 тысячи рублей), чтобы поддержать заведение в период пандемии COVID-19. На чеке она написала «Держитесь».

«Когда об этом узнал персонал, по ресторану прошла волна радостных возгласов. Она сделала то, в чем мы так нуждались», — признался владелец ресторана Федерико Каваторе (Federico Cavatore).

Чаевые разделили между четырьмя официантами, работающими в ту смену. По словам Каваторе, добрый поступок клиентки поднял работникам настроение. «Вы бы видели, как все воспрянули духом и развеселились. Прямо как во времена до эпидемии коронавируса», — рассказал владелец.

Каваторе подчеркнул, что хорошо знаком с щедрой посетительницей. Чтобы поблагодарить ее, он созвонился с ней по телефону.

Ранее посетитель ресторана в Хьюстоне оставил 9,4 тысячи долларов (690,5 тысячи рублей) в качестве чаевых, чтобы заведение смогло платить сотрудникам во время перерыва в работе из-за вспышки коронавируса. Представители заведения отметили, что работники поделят огромные чаевые поровну.

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