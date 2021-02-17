Влюбленные оставили в ресторане 146 тысяч рублей чаевых в годовщину знакомства

Влюбленные посетили ресторан итальянской кухни Club Lucky, расположенный в американском городе Чикаго, штат Иллинойс, и оставили персоналу щедрые чаевые. Об этом сообщает ABC 7 Chicago.

Официант и бармен Эдди Круз (Eddie Cruz) закрыл счет двух посетителей заведения и обнаружил, что супруги оставили для персонала 2 тысячи долларов (146,7 тысячи рублей). Кроме того, они написали на чеке небольшое послание: «Спасибо за 20 лет приятных воспоминаний, великолепной еды и изумительного сервиса. Процветания вам».

Владелец Club Lucky Джим Хиггинс (Jim Higgins) рассказал, что пара, пожелавшая сохранить анонимность, 20 лет назад пришла в его заведение на первое свидание. После этого влюбленные стали ежегодно посещать ресторан 12 февраля, чтобы отметить годовщину знакомства. Они всегда занимают один и тот же столик под номером 46 ровно в 19:30 по местному времени.

«Пока Club Lucky существует, этот столик всегда будет зарезервирован на их имя», — говорит Хиггинс. Он подчеркнул, что в его ресторане много завсегдатаев, которые когда-то познакомились и завязали отношения именно в его заведении. По его словам, эти посетители стали ему семьей.

Ранее посетитель кафе в американском городе Эстес Парк, штат Колорадо, оставил 1400 долларов (около 103 тысяч рублей по текущему курсу) чаевых и попросил разделить их на всех сотрудников. Клиент приложил к чеку записку, в которой говорилось: «Коронавирус — отстой!»