Щедрые посетители ресторана обогатили официантку на сотни тысяч рублей

В американском штате Флорида официантка мясного ресторана за смену получила крупные чаевые сразу от двух посетителей. Об этом сообщает новостной портал UPI.

Кимберли Фильон (Kimberly Filion) работает в заведении Kirby's Sports Grille последние шесть лет. В одну из смен она между делом упомянула в общении с гостем, что окончила Университет штата Огайо. При оплате заказа клиент оставил ей 1,3 тысячи долларов (96 тысяч рублей) чаевых с фразой: «Вперед, универ Ксавье!»

Щедрый посетитель объяснил, что крупные чаевые были частью челленджа, запущенного в Огайо. Оставляя деньги местным официантам, участники выражают признательность университетам Цинциннати и Ксавье. Позже в ту же смену Фильон рассказала о челлендже завсегдатаю ресторана, и тот решил поддержать идею и подарил официантке 1,5 тысячи долларов (111 тысяч рублей).

«Он написал на чеке что-то вроде: "Я хочу быть королем"», — отметила Фильон в разговоре с журналистами. Женщина решила разделить полученные деньги с коллегами. «У нас здесь есть работницы, которые в одиночку воспитывают детей. У одного из наших сотрудников только недавно родился ребенок», — добавила она.

Официантка поблагодарила посетителей за финансовую помощь, которая пришлась как нельзя кстати. По ее словам, из-за пандемии COVID-19 персоналу приходится работать больше за меньшую заработную плату.

Ранее мужчина из американского города Денвер, штат Колорадо, подарил ресторану Guard and Grace 6,8 тысячи долларов (полмиллиона рублей) и назвал себя бандитом COVID. Он попросил распределить эту сумму между всеми сотрудниками заведения.