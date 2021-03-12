Посетительницы ресторана оставили овдовевшей официантке 148 тысяч рублей чаевых

Две посетительницы ресторана в американском городе Индепенденс, штат Огайо, оставили официантке 2021 доллар (148,8 тысячи рублей) в качестве чаевых, так как она тоже оказалась вдовой. Об этом сообщает информагентство UPI.

Координатор по маркетингу таверны Slyman’s Ребекка Ример (Rebecca Riemer) рассказала, что две клиентки пришли в ресторан и разговорились с официанткой по имени Таня (Tanya). Они рассказали, что обе овдовели, и теперь редко готовят для себя еду.

«Таня оказалась родственной душой для них, так как тоже потеряла мужа в апреле 2020 года. Этот факт объединил их», — сказала Ример. Посетительницы оставили третьей вдове 2021 доллар (148,2 тысячи рублей) в качестве чаевых, в то время как их счет составил около 100 долларов (7,3 тысячи рублей).

«Она была в шоке. Она не знала, что делать. Таня плакала, они обнимались. Она никогда не получала таких больших чаевых», — подчеркнула Ример.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида официантка мясного ресторана за смену получила крупные чаевые сразу от двух посетителей. Один из них объяснил, что крупные чаевые были частью челленджа, запущенного в Огайо. Оставляя деньги местным официантам, участники выражают признательность университетам Цинциннати и Ксавье. Позже в ту же смену Фильон рассказала о челлендже завсегдатаю ресторана, и тот решил поддержать идею и подарил официантке 1,5 тысячи долларов (111 тысяч рублей).