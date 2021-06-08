В Петербурге девушку изнасиловали в такси ее приятеля

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании в такси, сообщает «Фонтанка».

28-летняя девушка рассказала, что около часа ночи 7 июня возвращалась домой и в районе Октябрьской набережной, что на юго-востоке города, села в такси к знакомому водителю, который ранее уже подвозил ее несколько раз.

Они заехали в кафе, а после таксист увез ее во дворы на улице Дыбенко, располагающейся неподалеку. Там в машину сели двое мужчин, по словам потерпевшей, явно знакомых с водителем. Один из них удерживал ее за руки, а другой изнасиловал.

Девушке удалось вырваться и убежать. В результате розыска полицейские вечером 7 июня задержали подозреваемого, 21-летнего гражданина Узбекистана, живущего в Санкт-Петербурге без регистрации. Двух его приятелей, причастных к преступлению, ищут.