В Москве таксист смертельно ранил ножом пассажира

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении таксиста, который подозревается в убийстве пассажира в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова, передает РИА Новости.

Происшествие случилось около 15:30 на Проектируемом проезде 598 в 300 метрах от ближайшей автозаправочной станции. Как стало известно следствию, между водителем и пассажиром произошел конфликт, который позже перешел в драку на проезжей части. В ходе нее таксист нанес пассажиру одно ножевое ранение, от чего тот скончался на месте происшествия.

На данный момент подозреваемый 1960 года рождения задержан, вскоре его доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

В воскресенье, 23 мая, сообщалось, что похожее происшествие произошло в Петербурге. Таксист зарезал мужчину, отказавшегося уступать ему дорогу. 24-летний водитель такси достал нож и ударил своего 26-летнего оппонента в грудь. Пострадавшего в состоянии клинической смерти госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где он скончался. Таксиста задержали и доставили в ближайший отдел полиции. Позже в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.