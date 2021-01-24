Появились детали убийства жениха и его брата на свадьбе в Москве

Издание «Московский комсомолец» выяснило детали убийства жениха и его брата на свадьбе в Москве. По его информации, конфликт начался с танцевального баттла в первый день торжества, который позже перерос в разборки со стрельбой.

Как стало известно, ссора произошла на второй день праздника. Брат жениха Филипп, будучи в нетрезвом состоянии, перешел на молдавский язык, однако это не понравилось другу невесты Владимиру. Мужчины начали спорить, а позже подрались.

После драки Владимир пригласил Филиппа пообщаться на улицу, вместе с ними пошел и сам жених, рассказали очевидцы. После этого со стороны въезда в клуб послышались хлопки, но гости приняли их за салют. Спустя некоторое время Владимир с супругой начали собираться домой. В это время провожавшая их невеста увидела тела жениха и его брата.

23 января появились подробности убийства на свадьбе в Новой Москве. Пуля попала прямо в сердце 36-летнему жениху. Мужчина скончался на месте. Также погиб и 34-летний брат мужчины. Оба — уроженцы Молдавии с российским гражданством. В убийстве подозревается 31-летний Владимир Девятаев.