Задержан предполагаемый убийца жениха и его брата на свадьбе в Москве

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) задержали 31-летнего подозреваемого в двойном убийстве на свадьбе в деревне Власово (Новая Москва). Об этом в субботу, 23 января, сообщает Telegram-канал Mash.

Правоохранительные органы также ищут пособника предполагаемого убийцы, который по просьбе подозреваемого привез на место конфликта пистолет — именно из этого оружия и были застрелены жених и его брат. Следствие выясняет, что именно привело к конфликту, ставшему смертельным.

Ранее 23 января СМИ раскрыли подробности убийства на свадьбе в Новой Москве. По данным РЕН ТВ, пуля попала прямо в сердце 36-летнему жениху. Мужчина скончался на месте. Он праздновал свадьбу в загородном клубе, церемония была пышной и растянулась на два дня.

Свадьбу посетили много гостей, с одним из них у жениха возник конфликт. Телеканал предполагает, что это был гость со стороны невесты. В результате он покинул свадьбу, но вскоре вернулся на черном внедорожнике без номеров и открыл стрельбу из малокалиберного оружия.

Всего стрелок произвел шесть или семь выстрелов, из которых один был прямо в сердце жениха. Также погиб и 34-летний брат мужчины. Погибшие — уроженцы Молдавии с российским гражданством.