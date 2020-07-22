Молодую россиянку нашли мертвой накануне свадьбы

Тело избитой 27-летней девушки обнаружили в квартире жилого дома в центре Москвы. Об этом в среду, 22 июля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

У погибшей было множество телесных повреждений в области головы, туловища и конечностей. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По словам источника агентства, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как девушка заходила в подъезд дома вместе со своим молодым человеком. Выйти на связь с ним не удается, где он может находиться — неизвестно.

К приезду полицейских на месте происшествия была его мать, которая рассказала, что 8 августа пара должна была пожениться.

Ранее сообщалось, что в Тюмени сын депутата пришел к своей бывшей девушке и набросился на ее гостя с мачете. Гость получил тяжелые раны головы, тела и левой руки. На крики девушки прибежали двое соседей. Один из них пытался остановить юношу и получил тяжелую рубленую рану руки. Подозреваемого удалось задержать только прибывшему экипажу полиции. Возбуждено уголовное дело. Мать молодого человека заявила, что не будет вмешиваться в ситуацию.

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