Молодую россиянку нашли мертвой накануне свадьбы

Тело избитой 27-летней девушки обнаружили в квартире жилого дома в центре Москвы. Об этом в среду, 22 июля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
У погибшей было множество телесных повреждений в области головы, туловища и конечностей. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
По словам источника агентства, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как девушка заходила в подъезд дома вместе со своим молодым человеком. Выйти на связь с ним не удается, где он может находиться — неизвестно.
К приезду полицейских на месте происшествия была его мать, которая рассказала, что 8 августа пара должна была пожениться.
Ранее сообщалось, что в Тюмени сын депутата пришел к своей бывшей девушке и набросился на ее гостя с мачете. Гость получил тяжелые раны головы, тела и левой руки. На крики девушки прибежали двое соседей. Один из них пытался остановить юношу и получил тяжелую рубленую рану руки. Подозреваемого удалось задержать только прибывшему экипажу полиции. Возбуждено уголовное дело. Мать молодого человека заявила, что не будет вмешиваться в ситуацию.