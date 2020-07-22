Камера сняла ссору убитой накануне свадьбы москвички с женихом

Камера наблюдения в подъезде дома, где была убита 27-летняя россиянка, зафиксировала конфликт, который произошел у девушки с женихом. Видео в среду, 22 июля, публикует Telegram-канал LIFE SHOT.
На записи видно, что молодой человек сначала что-то говорит невесте, а затем бьет ее по голове и заталкивает в подъезд.
21 июля тело избитой 27-летней девушки обнаружила мать жениха. С момента смерти девушки прошло двое суток. Соседи отметили, что москвичка была голой привязана к кровати. На окровавленном теле было множество телесных повреждений. LIFE SHOT со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что лицо убитой было изуродовано, череп проломлен.
Как рассказала «Ленте.ру» представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».