Стали известны подробности об убитой накануне свадьбы молодой москвичке

Найденная мертвой в квартире в центре Москвы молодая россиянка готовилась к свадьбе с племянником сотрудника ФСБ. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Жениха сейчас разыскивают следственные органы. Его причастность к убийству женщины проверяется.

27-летняя москвичка, по словам соседей, была обнаружена голой на кровати в квартире жениха. На окровавленном теле было множество телесных повреждений. Ее обнаружила мать молодого человека. По ее словам, пара встречалась достаточно давно, конфликтов между ними не было, они ни на что не жаловались.

Свадьба была назначена на 8 августа.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru