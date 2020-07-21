Зарезавший семью россиянин сел пожизненно

В Республике Татарстан к пожизненному лишению свободы приговорен 41-летний житель города Менделеевска, зарезавший свою семью. Об этом во вторник, 21 июля, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Шептицкий.

По данным следствия, 3 декабря 2019 года находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина нанес ножевые ранения 38-летней бывшей жене, 19-летнему пасынку и двухлетнему сыну. Затем вошел в спальню, где находился его 12-летний пасынок, и нанес ему множественные ножевые ранения.

Решив, что ребенок мертв, убийца написал записку, в которой сообщил, что хочет свести счеты с жизнью, после чего ушел из квартиры. Раненый подросток выбрался через окно и сообщил в полицию о произошедшем. К моменту приезда скорой женщина и ее старший сын скончались, двухлетний ребенок умер по дороге в больницу.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»), подозреваемый задержан.

Ранее, 21 июля, сообщалось, что в Башкирии 30-летний житель города Давлеканово, признанный виновным в убийстве женщины и двух ее малолетних детей, приговорен к пожизненному заключению в колонии строгого режима.

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