Россиянка вместе с сыном пойдет под суд за убийства и разбои

В Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении женщины и ее 42-летнего сына, обвиняемых в убийстве, разбое и незаконном проникновении в жилище. Об этом во вторник, 30 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, женщина работала сиделкой у пожилых и маломобильных граждан. Весной 2016 года она узнала, что в квартире одной из ее подопечных есть крупная денежная сумма. Об этом она рассказала своему ранее неоднократно судимому сыну. Летом того же года мужчина при содействии матери проник в квартиру пожилой женщины. Пытаясь выведать, где хранятся деньги, он избил пенсионерку, однако та смогла сбежать из квартиры и позвать на помощь.

О том, что в преступлении была замешана и ее сиделка, пострадавшая не знала, продолжая поддерживать с ней отношения. Тогда в декабре 2018 года сообщники снова напали на женщину. Мать запустила сына в квартиру, а тот ударил хозяйку электрошокером. Найти деньги семье вновь не удалось, тогда, чтобы скрыть следы преступления, мужчина убил пенсионерку и поджог ее квартиру.

Следующее преступление обвиняемые совершили через год по той же схеме — мать устроилась сиделкой, а сын, избив женщину, узнал, где в квартире хранятся деньги.

Уголовное дело направлено в суд.

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