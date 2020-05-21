Суд проявил снисхождение к пытавшему россиян электрошокером полицейскому

Миасский городской суд приговорил сотрудника патрульно-постовой службы отдела МВД по городу Миасс Челябинской области, применившего к задержанным электрошокер, к лишению свободы условно. Об этом в четверг, 21 мая, сообщила «Ленте.ру» пресс-секретарь Миасского городского суда Елена Милишникова.

В марте 2019 года полицейский приехал на вызов в общежитие, где, не имея законных оснований, потребовал от трех нетрезвых мужчин проехать с ним в отделение. Когда те отказались, сотрудник ППС силой посадил их в патрульный автомобиль, сковав одного из задержанных наручниками. После того как мужчин доставили в отделение, полицейский пытал их электрошокером. Следующий инцидент произошел в феврале. Полицейский встретил на улице нетрезвого прохожего, потребовал проехать в отдел, а получив отказ, дважды ударил его электрошокером.

Как уточнил официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков, мужчина признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия. Суд проявил к подсудимому снисхождение, приняв во внимание, что он женат, занят трудом, не состоит на учете у нарколога и ранее не судим, и назначил наказание в виде условного лишения свободы на четыре года и шесть месяцев с испытательным сроком. Также с осужденного были взысканы в пользу одного из потерпевших более 100 тысяч рублей.

Сам осужденный свою вину не признал. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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