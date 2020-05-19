Полицейские избежали наказания за пытки электрошокером многодетной россиянки

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с волокитой в деле полицейских, которые пытали электрошокером многодетную мать Марину Рузаеву, но избежали наказания. Об этом во вторник, 19 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Председатель СКР потребовал от подчиненных доложить о ходе расследовании уголовного дела после того, как в СМИ появилась жалоба потерпевшей на затягивание следствия.

Инцидент произошел 2 января 2016 года в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. По словам Рузаевой, матери троих детей, к ней домой пришли два человека в гражданской одежде и с полицейскими удостоверениями и сообщили, что ее сосед убит. Женщину попросили проехать в отдел внутренних дел, чтобы опознать подозреваемых по фотографиям. Однако там ее стали пытать, требуя признаться в убийстве. Рузевой надели на голову пакет, на руки — наручники и били током. Домой ее отпустили через пять с половиной часов. Врачи диагностировали у потерпевшей многочисленные ушибы тела и головы, а также следы от электрошокера.

В декабре 2016 года майору и двум оперуполномоченным предъявили обвинение по статье 286 УК РФ («Превышении должностных полномочий»), но затем дело против них закрыли. Расследование возобновлялось четыре раза, но каждый раз в ходе следствия собрать доказательства вины полицейских не удавалось.

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