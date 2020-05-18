Осужденные за теракт в метро Петербурга экстремисты пожаловались на пытки в СИЗО

Члены банды, устроившей теракт в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, пожаловались на пытки в петербургском СИЗО №1 «Кресты». Об этом в понедельник, 18 мая, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Истцы, подавшие иски к тюремщикам, — Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов. 10 декабря 2019 года они были приговорены Вторым Западным окружным военным судом к 28 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима каждый. Теперь оба осужденных подали практически одинаковые иски в Колпинский районный суд Петербурга.

Азимов и Эрматов обвиняют в пытках сотрудников СИЗО №1, требуют устранить нарушения и выплатить им компенсации. В частности, Азимов просит обязать суд взыскать с ответчика более 238 тысяч рублей.

В своей жалобе Азимов утверждает, что с 13 по 24 марта 2019 года он содержался в камере, где находились еще девять человек, в том числе курящие, при плохой вентиляции, а потому страдал из-за нехватки свежего воздуха. Затем его перевели в другую камеру: там Азимову приходилось пить воду из-под крана, пахнущую хлором. Она вызывала у него «рвотный рефлекс».

Среди других жалоб осужденного — хронический недосып из-за раннего подъема и позднего отбоя в СИЗО и отсутствие горячей пищи в дни транспортировки в суд. Все это истец квалифицирует как пытку.

3 апреля 2017 года на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт» в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. Погибли 16 человек, травмы получили еще 87, некоторые проходят курсы лечения до сих пор. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов. Организатором теракта в СКР называют Аброра Азимова, а посредником при подготовке — его старшего брата Акрама: именно он на территории Турции получил деньги от активного участника международного террористического подполья.

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