Фигуранты дела о теракте в метро Петербурга вспомнили про Чикатило

Московский окружной военный суд 10 декабря вынесет приговор по уголовному делу о теракте, который был совершен 3 апреля 2017 года в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

На судебном процессе с последним словом выступили 11 обвиняемых в пособничестве смертнику, который устроил самоподрыв в вагоне поезда. Они заявили о своей невиновности, отмечает «Фонтанка.ру». Подсудимые, являющиеся гражданами среднеазиатской республики, говорили о том, что приехали в Россию на заработки, поэтому все время работали. Среди них сушисты, строители и зеленщица.

«Я не террорист, семейный человек. В голове не укладывается, почему я здесь сижу», — сказал 40-летний Сейфулла Хакимов и показал судьям черно-белое фото детей.

Из выступления обвиняемых следует, что они не понимают причин своего задержания по делу о теракте.

«Несоответствие доказательств, на мой взгляд, критично. Ваша честь, вспомните про Чикатило. Его долго-долго не могли найти. Посадили много невиновных, убили. Этого подонка потом задержали, но людей уже было не вернуть», — заявил другой фигурант дела Махамадюсуф Мирзаалимов, обращаясь к суду.

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По версии обвинения, террорист-смертник 22-летний Акбаржон Джалилов взорвал себя 3 апреля 2017 года в вагоне поезда на перегоне между между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Ему помогали Шохиста Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Дилмурод Муидинов, Сайфула Хакимов, братья Ибрагим и Мухамадюсуп Эрматовы, Бахрам Эргашев, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов. Самыми деятельными участниками следствие называет братьев Аброра и Акрама Азимовых. По данным СКР, обвиняемые входили в запрещенную в России группировку «Катиба Таухид валь-Джихад», которая связана с террористической организацией «Аль-Каида» (также запрещена в России).

На суде фигуранты заявили, что дали признательные показания под пытками.

В результате теракта погибли 16 человек, в том числе Джалилов. Еще 67 пассажиров получили ранения.

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