Очевидцы сняли на видео момент избиения и похищения человека в российском городе

В Новосибирске двое мужчин затолкали в багажник сопротивляющегося человека и увезли в неизвестном направлении. Видео, снятое очевидцами, в воскресенье, 28 июня, публикует Telegram-канал «Подъем».

Инцидент произошел днем на улице Котовского. На кадрах, снятых из окна дома напротив, видно, как двое мужчин запихивают в багажник Toyota Mark II человека. Когда тот пытается сопротивляться, один из похитителей бьет его кулаком, а второй захлопывает дверь.

По факту произошедшего следственные органы проводят доследственную проверку.

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