BMW с похищенным человеком в багажнике остановили в Москве

В Москве полицейские остановили автомобиль с похищенным человеком в багажнике. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщает агентство «Москва».

По данным источника агентства, преступники похитили мужчину возле дома на Рублевском шоссе, избили его и затолкали в багажник BMW. Сотрудники ДПС задержали автомобиль, когда он двигался в сторону Московской области.

Похищенного мужчину освободили, а напавших на него задержали.

Похожий инцидент произошел в Москве в июле: полицейские остановили на Профсоюзной улице Porsche Cayenne с похищенным мужчиной в багажнике. Его госпитализировали с многочисленными побоями, в отношении водителя и пассажира автомобиля возбудили уголовные дела.

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