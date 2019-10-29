Россиянин купил веревку, похитил своих детей и пропал

В Уфе в лесу обнаружили автомобиль мужчины, который пропал 26 октября вместе с двумя маленькими детьми. Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах.

Накануне источник агентства пояснил, что мужчина мог забрать детей из мести жене после ссоры.

Как 28 октября сообщало управление Следственного комитета по Башкирии, 34-летняя жительница Уфы обратилась с заявлением о пропаже 37-летнего мужа Артема Мазова и двух сыновей 8 и 5 лет. Мужчина ушел гулять с детьми и не вернулся.

По данным «Комсомольской правды», незадолго до происшествия мужчина купил моток веревки и забрал ее с собой. Издание также утверждает, что мужчина насильно посадил детей в автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК («Убийство двух и более лиц, малолетних»).

Ранее в Вологодской области в федеральный розыск объявили двоих несовершеннолетних детей, которых, предположительно, увез в Хакасию родной отец. Пропали шестилетняя девочка и трехлетний мальчик. После развода дети остались с матерью, однако у отца было разрешение на их посещение. Около месяца назад мужчина забрал их и не сообщил о местонахождении.

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