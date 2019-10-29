Двух российских детей объявили в федеральный розыск после общения с отцом

В Вологодской области в федеральный розыск объявили двоих несовершеннолетних детей, которых мог увезти в Хакасию родной отец. Об этом сообщило ИА «СеверИнформ».

Пропали шестилетняя девочка и трехлетний мальчик, которые после развода остались с матерью. У отца было разрешение на посещение детей, но около месяца назад он якобы их забрал и не сообщил местонахождение.

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В марте в Симоновском городском суде Москвы началось слушание по делу Эдуарда Никитина, который в 2007 году похитил ребенка и насиловал в течение 10 лет. По данным следствия, Никитин познакомился с 9-летним мальчиком на улице и заманил к себе домой. Там он держал ребенка в заточении, а затем, когда тот подрос, начал выпускать его гулять по вечерам. Соседи Никитина по коммунальной квартире не увидели ничего подозрительного в том, что у мужчины появился ребенок.

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