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В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника

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Архивное фото

Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека. Об этом в понедельник, 22 июля, «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, в ночь с 21 на 22 июля они избили мужчину, а затем закинули его в багажник автомобиля Porsche Cayenne черного цвета. После этого похитители скрылись, но в скором времени были задержаны полицейскими на Профсоюзной улице. При осмотре машины в багажнике был найден мужчина 1984 года рождения. Его госпитализировали с многочисленными побоями.

По словам источника в правоохранительных органах, потерпевший снимал на свой мобильный телефон, как водитель Porsche нарушает правила дорожного движения, но его заметили из машины. Porsche подъехал к мужчине, водитель и пассажир автомобиля начали выяснять с ним отношения, словесная перепалка переросла в драку.

Задержанные — безработные 23-х и 25-летние мужчины. Младший из них находился за рулем Porsche.

Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору»).

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