Российские подростки избили прохожего и изнасиловали его жену

В пригороде Улан-Удэ (Бурятия) двое подростков напали на супружескую пару. Об этом сообщает «Ариг Ус online».
По информации телеканала, инцидент произошел на минувшей неделе в Поселье Иволгинского района республики. Уточняется, что двое несовершеннолетних напали на супругов возле магазина.
«Мужчину избили, а женщину затащили в заброшенное строение и изнасиловали», — говорится в сообщении.
В региональном управлении МВД данную информацию телеканалу подтвердили. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны.
19 марта сообщалось, что несовершеннолетний житель Бутурлиновки Воронежской области изнасиловал и убил студентку медицинского колледжа, которая отказала ему в сексе. Предполагаемого убийцу задержали и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство») и части 3 статьи 131 УК («Изнасилование»).