Россиянин изнасиловал и убил отказавшую ему студентку

Несовершеннолетний житель Бутурлиновки Воронежской области изнасиловал и убил студентку медицинского колледжа, которая отказала ему в сексе. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

Предполагаемого убийцу задержали и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство») и части 3 статьи 131 УК («Изнасилование»), сообщается на сайте управления Следственного комитета во Воронежской области.

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Тело погибшей было найдено 19 марта на автозаправке.

По информации издания, 17-летний россиянин и погибшая 17-летняя девушка были приятелями. Когда предполагаемый убийца предложил своей подруге вступить с ним в интимные отношения, то получил отказ. Тогда он сорвал с девушки одежду, изнасиловал и задушил.

В феврале жертвой изнасилования стала 17-летняя школьница из Санкт-Петербурга. Школьница познакомилась с 27-летним мужчиной, который встретил ее после уроков, напоил алкоголем и отвез к себе домой. Там ее изнасиловали и выбросили на улицу в мороз.

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