Российский следователь за взятку хотел закрыть дело о похищении человека

В деле московского следователя по особо важным делам Эмиля Кадырова, обвиняемого в получении взятки, появился новый эпизод. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает РЕН ТВ.

По версии следствия, Эмиль Кадыров, работая в управлении по Северо-Восточному административному округу Москвы, вымогал у обвиняемых по уголовному делу два миллиона рублей.

Как уточняет Telegram-канал «112», за эту сумму следователь планировал закрыть уголовные дела по статьям «Вымогательство» и «Похищение человека с применением оружия».

В феврале 2020 года Эмиль Кадыров был задержан сотрудниками ФСБ при попытке получить четыре миллиона рублей. Следователь сам пришел в квартиру к взяткодателю, где его ждали оперативники. По данным Telegram-канала «112», тогда Кадыров предлагал закрыть уголовное дело против полковника ФСИН.

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